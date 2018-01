Tizón, el perro pastor que conquista a las redes sociales y trae de cabeza a la Policía

Un usuario de Twitter, Manuel Delgado, ha publicado en su perfil su propia historia después de encontrarse con Tizón, un perro dedicado al pastoreo que finge estar muerto cuando se acercan los vecinos de la Barranca, en Navacerrada, para que le acaricien y le den de comer.

Delgado cuenta como mientras paseaba por la zona vio a una pareja parada en la cuneta al lado de un perro que estaba inmóvil. Según relata, el perro había ido caminando hasta la pareja y cuando llego a su altura se había desplomado de forma repentina. Tras comprobar que no reaccionaba, la pareja procedió a llamar al número de emergencias 112.

El servicio de emergencia contactó a la pareja con la Policía Local de Navacerrada. El agente que atendió a la pareja preguntó: ¿Es un mastín negro?". "A este perro no le pasa nada", dijo el policía, según cuenta Delgado. "Ese es el perro pastor de la Barranca, tiene permiso para estar suelto", explicó

"El perro está fingiendo", dijo el agente. Y es que, según cuenta el usuario, el policía aseguró que llaman casi a diario con la misma historia, porque resulta que el perro tiene la costumbre de hacerse el muerto cuando se acerca algún paseante, "para que le hagan caricias y le den comida".

"Ya verá como si se aleja, el perro se levanta y se va tan campante", explicó el policía. En ese momento, cuenta Delgado, se alejaron de Tizón y justo después se levantó. Cuando volvieron a acercarse, el perro "volvía a su numerito de víctima de atropello", explica Delgado.

"Tizón es el mejor actor que he visto en mucho tiempo", afirma Manuel. "Le dijeron que debía ser pastor, pero él quiere ser actor", añade. Su dueño ha pedido a los vecinos que no se acerquen al perro porque su misión no es jugar, sino pastorear.