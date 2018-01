"Somos 'mayorinos' para saber lo que hacemos"; la respuesta de Emergencias a varios jóvenes atrapados en el Angliru, Asturias

Una de las peores noches de su vida, así la define Irene que pasó siete horas atrapada dentro de su vehículo antes de lograr refugiarse en un polideportivo: "Llamamos entre 25 y 30 veces a la DGT, al 112, a otro teléfono que habilitó fomento..."

La UME se movilizó y fue calmando a los conductores y repartiendo agua coche por coche. Sin embargo, algunos como Germán estuvieron esperan más de 15 horas hasta que les llegó la ayuda: "Nadie pasó a ofrecernos nada".

Muchas familias viajaban con niños pequeños. Otros, como César, con su perro. Un total de 11 horas estuvo encerrado en el coche con su animal: "El pobre quería beber, chupaba los cristales".

También estuvo atrapado David Junquera, periodista de laSexta. Salió a las seis de la tarde de Zamora. En un principio, le desviaron a la Nacional seis pero al escuchar por radio que la AP-6 había reabierto, decidió tomarla: "Creí que tardaría dos o tres horas para un trayecto que sería de una hora y media y ese fue el error".

Los que no recibieron apoyo fueron, sin embargo, cinco jóvenes que quedaron atrapados en su todoterreno en el Angliru, en Asturias. La Guardia Civil no llegaba a ellos y el 112 les dijeron esto: "Somos ya 'mayorinos' para saber lo que hacemos". Esa fue la respuesta que obtuvieron cuando dijeron: "Lo que no puede un chico es bajar sin camisa, sin chaqueta. Estamos todos sin ropa, estamos en playeros". Emergencia dice que fue una imprudencia, pero ellos aseguran que van a denunciar.