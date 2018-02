Se acabaron las fiestas sexistas o los pases gratuitos para ellas: así es el protocolo contra el abuso sexual en la noche de Barcelona

'No callamos es el lema', con él, la sala Apolo de Barcelona habla. "Estamos dando unos mensajes muy potentes a la sociedad: hay unos comportamientos que no estan bien y que no vamos a permitir", explican desde el establecimiento.

Más claro, imposible. Es una de las discotecas que pone en marcha el protocolo contra el acoso sexual nocturno de la ciudad. Ada Colau ha dicho que "es un protocolo pionero, apoyar a las mujeres que puedan ser victimas y sobre todo medidas de prevención".

Incluye formación a todos los trabajadores sobre qué es abuso, cómo actuar, quién tiene la responsabilidad...

También contempla prohibir el acceso a todo aquel que no un tenga comportamiento adecuado. Por ejemplo, ya en la propia cola. También más vigilancia en las barras y en la pista. Seis de cada diez mujeres denuncian haber sido acosadas estando de fiesta.

El Festival Sónar tambien se compromete, pondrá un punto visible donde acudir en caso de acoso y más vigilancia por zonas. Noches sin agresiones sexuales, pero también sin diferencias: se acabaron los 2x1, la entrada gratuita para ellas y no para ellos o las fiestas con temáticas sexistas. El objetivo, poder disfrutar con seguridad e igualdad.