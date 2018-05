"No sabes lo que es follar hasta que lo haces con un negro": decenas de modelos denuncian al fotógrafo 'Longshoots' por acoso y abusos

"Yo quería un vídeo profesional y me lo grabó con el móvil. 350 euros. El primer día me probé la ropa de la sesión en su casa. Me tuve que desnudar delante de él porque no se fue de la habitación y me dijo: "¿Nunca has estado con un black boy? ¿No te gustaría?". Es uno de los testimonios que se han podido leer en las últimas horas en Instagram.

Con este y otra decena de mensajes, varias modelos e 'influencers' se han levantado en armas para denunciar al fotógrafo Danilson Gomes, conocido en dicha red social como 'Longshoots'. En concreto, las denunciantes han relatado a través de 'stories' las situaciones a las que les habría sometido Gomes.

'Storie' de la influencer Margalida María en Instagram | Instagram

Ha sido la influencer Margalida María la que ha recopilado y publicado, de forma anónima, eso sí, dichos relatos, en los que se denuncian comportamientos similares por parte del fotógrafo. Esto es, que se quedaba junto a las modelos mientras se cambiaban de ropa y preguntaba frecuentemente con insinuaciones o de forma directa si "si lo habían hecho con un negro".

Otras jóvenes han denunciado intentos de manipulación del propio fotógrafo para fotografiarlas desnudas. Algunas de las que contactaban con él afirman que les decía que únicamente hacía desnudos. Incluso, hay mujeres que aseguran que llevan años recibiendo mensajes de estas características del fotógrafo.

'Storie' de la influencer Margalida María en Instagram | Instagram

En cualquier caso, Margalida ha asegurado que han sido muchos los mensajes que le han llegado denunciando el comportamiento de Gomes. "Muchísimas gracias a todas las chicas que han decidido contar su historia y hacerla pública. Entiendo que no queráis que vuestros nombres salgan, aunque no deberíais tener miedo, pues no estáis solas", afirmó a través de su cuenta Margalida, que añadió. "Se acabó tener que pasar por situaciones de estas y que todo quede en nada para vosotras y todo bien para él y todos los que hacen o lo han hecho".

Respuesta de Danilson Gomes, 'Longshoots' en Instagram | Instagram

Por su parte, Gomes ha salido al paso de la polémica y ha aludido al racismo como motivo de las acusaciones. "Está muy bien inventarse las cosas ahora e ir todos de la mano diciendo que esta persona es un acosador, un violador; que el "negro de mierda" ha hecho esto, que este "mono" ha hecho lo otro...", ha apuntado el fotógrafo, lo que le ha costado la crítica de muchos usuarios que han afirmado que "no tiene nada que ver".