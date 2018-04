Ryanair dice que la asistencia a una coruñesa con movilidad reducida en el aeropuerto de Bruselas correspondía a otra empresa

Ryanair ha rechazado que se produjese una actuación indebida por parte de su personal después de que una coruñesa denunciase que la compañía aérea le negó la asistencia desde la puerta de embarque para subir al avión cuando iba a coger un vuelo desde Bruselas (Bélgica) a Oporto (Portugal).

Así lo ha explicado tras hacer público un comunicado sobre unos hechos que se produjeron el pasado 28 de marzo, en el aeropuerto de Zaventem. Martina Paz ha señalado que, como en otros viajes con esta compañía, contrató la asistencia desde la puerta de embarque.

También ha precisado que no tuvo problemas en el viaje de Oporto a Bruselas, pero sí a la vuelta, cuando primero se les dijo a ella y a sus amigas que esperasen junto al mostrador. Sin embargo, según Martina, después de tenerles 40 minutos esperando "y dando largas", se le dijo que "no podía embarcar, que no había asistencia".

Alega también que se le respondió que "no había facturado la silla de ruedas" y que no tenía "contratada" la citada asistencia. Esta coruñesa afirma que, cuando adquirieron los billetes, ya venía que sí la tenía contratada, como figura en la documentación que ha adjuntado para ratificar su afirmación. Además, precisa que, para no perder el vuelo, sus amigas optaron por llevarla "en volandas" hasta el avión.

En un comunicado remitido, la compañía afirma que "el servicio de asistencia con sillas de ruedas en el aeropuerto de Bruselas lo operan el proveedor de servicios Axxicom Airport Caddy y el propio aeropuerto, un servicio por el que cobran un elevado coste a las aerolíneas", añade.