Rivera critica que Rajoy y Montoro aseguren que no se usó dinero público para financiar el referéndum del 1-O: "Puede beneficiar judicialmente a Puigdemont"

El presidente de Ciudadanos considera que esa afirmación puede beneficiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los demás exmiembros del Govern procesados.

"No tiene sentido que Montoro y Rajoy hagan declaraciones que puedan beneficiar judicialmente a Puigdemont. Sus declaraciones diciendo que no hay malversación, a quien beneficiarían es a quienes están acusados de malversación", ha señalado en declaraciones a los medios en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde Ciudadanos celebra su I Encuentro Nacional.

Rivera ha recordado que en el Pleno del Congreso el pasado febrero, el jefe del Ejecutivo "negó rotundamente" que se hubiesen destinado fondos públicos al referéndum, pero que las investigaciones policiales y judiciales contradicen esas declaraciones y las que hizo Montoro esta semana. "Me preocupa profundamente que se pueda haber destinado dinero público y que el Gobierno no haya vigilado ese dinero", ha manifestado tras destacar que el Ejecutivo de Rajoy había tomado el control de las cuentas de la Generalitat el pasado 15 de septiembre.

Según el líder de la formación naranja, es "lógico" que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa sobre el proceso independentista, "intente averiguar si ha habido malversación o no y por qué el Gobierno afirma con esa rotundidad lo que ha dicho", que "parece contradictorio" con lo que sostiene la Guardia Civil, según la cual se habrían desviado 1,9 millones de euros.

"Espero que nos equivoquemos nosotros, la Guardia Civil y el juez y que tenga razón el Gobierno, porque eso significaría que no se ha destinado dinero público", pero si no fuera así, "alguien del Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad de no haber vigilado el dinero de todos", ha subrayado.