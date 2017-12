"Recuerda que siempre habrá alguien en casa esperando", el relato de un motorista que tuvo un accidente bajo los efectos del alcohol

En su perfil de Facebook, Sergio Hijano ha relatado como fue el momento en el que le cambió la vida. "Hoy cumplo 8 años de la vida extra, esa que no saben cómo pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo".

Colisionó contra una farola, la "número 91 de la Avenida Juan Carlos I en Vélez-Málaga". El hombre, ha querido compartir una imagen para explicar como le cambió la vida desde el momento del accidente. La elegida es una foto en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"Allí pasé nueve meses de mi vida, recibiendo una atención imprescindible para ser quien soy ahora", explica Hijano, a lo que añade que tenía la mirada perdida "sin saber lo que me esperaba". En la fotografía se puede ver que decoró su habitación con dos camisetas, una del Málaga F.C. y otra del Unicaja, y con fotos de sus hijas: "Esas que estuve tanto tiempo sin ver y que estuve a punto de dejar huérfanas por mi irresponsabilidad".

"Esa cama estuvo soportando mis lágrimas noche tras noche, no podré nunca explicar con palabras todo lo que sentía, ese miedo a lo desconocido, la incertidumbre, mucha tristeza, sentimiento de culpabilidad...", relata el hombre. Todo eso "por coger la moto bajo los efectos del alcohol".

Cuando tuvo el accidente era época de Navidad, "pasaron horas y horas en la puerta de la UCI en Nochebuena o Navidad sin saber con seguridad si yo viviría o no", añade.

Hijano ha aprovechado para mandar un claro mensaje: "Te pido a ti, si a ti que me estás leyendo, que no conduzcas si has bebido, recuerda que siempre habrá alguien en casa esperando, y si no lo haces por ti, hazlo por ellos, no se merecen que tu irresponsabilidad la sufran tus seres queridos".