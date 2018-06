Magia y personajes Disney: la fórmula de la caravana que fomenta hábitos saludables entre los niños

En esta caravana no se viaje, pero se come muy bien. "Frutas, cereales, zanahorias...", comentan los niños. La nutricionista Patricia Velasco les se enseña que esos alimentos no son el enemigo a evitar: "Hay que motivarles para que prueben esos ingredientes que les cuestan un poquito más".

El popular chef Ferrán Adriá 'Te lo cuenta en la cocina', es el título de su libro con recetas que sirven para aprender a comer sano. "Mis papás decían que había que comer mucho, y no hay que comer mucho. Hay que comer lo justo y el máximo de calidad y variedad", asegura.

Se trata de un recetario basado en escenas de Disney, en las que enseñan que la diversión empieza ya en la cocina mientras elaboran los platos: "Hacemos trabajo en equipo, hemos hecho comida saludable", comentan una niña. Si no se fían de sus padres, al menos que lo hagan de los personajes Disney.