'Pregunta por Ángela', el código secreto para alertar y pedir ayuda ante una situación de acoso sexual

"¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Tu cita de Tinder no es quién decía ser en su perfil? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Te sientes un poco incómoda? Si vas a la barra y preguntas por 'Ángela', el personal del bar sabrá que necesitas ayuda y te ayudará a salir de esa situación, llamará a un taxi o te ayudará discretamente, sin mucho alboroto".

Este es el original cartel que la asociación Lincolnshire Rape Crisis, en Reino Unido, ha colocado en los baños de chicos y chicas en varios bares del condado. Un código secreto que alerta al personal del bar de que la persona necesita ayuda ante un situación insegura.

Según informa 'The Independent', el cartel forma parte de una campaña de concienciación contra la violencia y el abuso sexual #NoMore. La curiosa y efectiva iniciativa ya se ha hecho viral tras ser compartido el 'código secreto' en redes sociales.

Pero, ¿por qué 'Ángela'? La asociación Lincolnshire Rape Crisis explica a la BBC que la idea surgió de la palabra 'Angel' y su significado: guardián, proporcionando así una sensación de seguridad en caso de que se necesite ayuda. "La víctima sabrá que el personal del bar está preparado para prestarle ayuda de forma discreta", apuntan.