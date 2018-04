Un policía admite "consultas compulsivas" en las bases policiales sobre su expareja que llegó a recibir 400 mensajes al día

LA VÍCTIMA SIEMPRE LE SENTÍA "DETRÁS"

Un policía nacional ha admitido que realizó durante 2017 "consultas compulsivas" sobre su expareja en la base de datos policiales sin fines profesionales, insistiendo en que no tenía intención de controlarla ya que no sabía el motivo por el que lo hacía. "Cuando ella me decía: vale ya, me estás acosando. Yo le decía que no era mi intención y entonces paraba", ha indicado el agente.