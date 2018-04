Polémica por las afirmaciones de un supuesto policía tras la sentencia de 'La Manada': "Por mucho que espuméis como alimañas rabiosas no fue violación"

"Esto… no os quiero ofender pero por mucho que ladréis y espuméis como alimañas rabiosas. No fue violación, ni abuso, fue una orgía promovida por ella y una denuncia falsa. Así consta en las pruebas del sumario. Condenados por miedo a la presión social". Este es el polémico mensaje que José Manuel (@sanchezfornet) ha colgado en su Twitter.

Las redes no han podido callar ante este comentario y no han dudado en contestar al supuesto policía. Le acusan de no leerse la sentencia, de no analizar bien los hechos y de tener poca consideración con la víctima. Además hay quien, como Leticia Dolera, le pregunta a interior si es de verdad un policía en activo.