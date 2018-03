Piden 32 años de cárcel para un hombre por asesinar a su expareja a puñetazos en plena calle

016, TELÉFONO CONTRA EL MALTRATO

A pesar de tener una orden de alejamiento, el agresor esperó oculto a que la mujer llegara a su edificio. La introdujo en un coche y le propinó puñetazos y patadas por todo el cuerpo mientras le gritaba "me has metido en la cárcel y me has arruinado la vida". Después llamó al 112 y huyó.