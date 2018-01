Las personas atrapadas en la AP-6 denuncian su nefasta situación: "Previsión 0, con mayores, bebés, gente sin gasolina y sin comida"

Por vía telefónica y a través de las redes sociales, muchos usuarios se han quejado de la situación que viven desde ayer, cuando se registraron los primeros problemas en el vial.

Una usuaria de Twitter atascada en el kilómetro 72 de la autopista AP6 ha publicado dos fotografías en las que se ve un mismo espacio con una gran capa de nieve, una nocturna y otra posterior diurna, para ironizar sobre "lo mucho que se ha hecho en 10 horas".

Otro usuario ha considerado "indignante" la situación: "Previsión 0 para la nevada, con mayores, bebés, gente sin gasolina y sin comida. Horas atrapados. Pagar peaje para eso? Me parece una injusticia plena y una situación denigrante". "No sabes cuánta gente se metió ayer en la AP6 con la gasolina para llegar a Madrid, no para pasar la noche. Que viajó con niños y sin agua ni comida", ha lamentado otro viajero.

Un ciudadano ha relatado que unos amigos salieron de Palencia por la tarde y aún están parados, "sin comida ni información de ningún tipo. Y con un bebé de meses!".

Doscientos cincuenta efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen trabajando para liberar a los ocupantes de los vehículos que permanecen atrapados en la AP-6, que se encuentra cortada al tráfico de forma intermitente desde la tarde del sábado.