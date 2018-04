Los padres de 'El Chicle', convencidos de que hay más implicados en el crimen de Diana Quer: "Él solo no lo hizo"

Los padres de José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', autor confeso de la muerte de Diana Quer, han mostrado su convencimiento de que su hijo no actuó solo. "Eso está claro, él solo no lo hizo", han dicho en una entrevista concedida a la Televisión de Galicia en la que reconocen las dificultades que tuvieron al inicio para asumir que él estaba implicado en el crimen.

"Cuando encontraron a la criatura, ya tuve que asumir el trauma. Estaba allí y él sabía donde estaba. Él era consciente de algo, no se si de todo, pero de algo sí", ha afirmado el padre de 'El Chicle'.

En hasta tres ocasiones durante la entrevista, los padres de Abuín Gey muestran su convencimiento de que no actuó solo en este crimen. "Yo sé que mi hijo no lo hizo. Ayudaría, pero él solo, no", asegura su madre.

Los padres de 'El Chicle' lamentan que lo más duro de esta situación es no ver a su nieta, por la mala relación que mantienen con la mujer de Abuín Gey. "Si queremos verla, tenemos que ir a un juzgado y pedirlo. Pero yo no quiero eso para ella", dice la madre del presunto asesino.

La relación con su nuera empeoró tras una conversación telefónica en la que, tras hablar "mal" la mujer de 'El Chicle' a los padres, el padre de Abuín Gey le dijo: "Rosario, yo sé más de lo que piensas". "Y desde aquella, nada, no podemos llamar", lamenta.