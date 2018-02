Un padre se hace pasar por su hija de 11 años para quedar con el hombre que la acosaba, le da una paliza y difunde las imágenes en Facebook

Un padre argentino ha dado una paliza al acosador de su hija de 11 años, según . El hombre, de 29 años, contactaba con la menor a través de un chat, en el que le enviaba mensajes de carácter sexual.

Cuando el padre de la pequeña se enteró del acoso, se hizo pasar por su hija en Whatsapp hasta lograr quedar en la calle con el agresor. El hombre, G.A, de 29 años enviaba a la niña de 11 fotos desnudo y le pedía que ella le respondiera de igual forma.

"Creyendo que le hablaba mi nena, pedía que mandara fotos en bombachita, mandó fotos de su miembro, un video masturbándose y dijo que vaya a su casa. Y preguntó: '¿Sos virgen?'", explica el padre, Walter Rodríguez.

Imagen facilitada por el diario Los Andes | Agencias

Según cuenta el padre de la pequeña, "primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos".

El día de la cita, Rodríguez identificó al acosador gracias a las fotos sexuales que él mismo le había enviado pensando que se dirigía a la niña. Así, el padre le increpó, le dió una paliza y después llamó a la policía.

Ambos tienen ahora una causa judicial abierta, el padre de la menor por lesiones y el acosador, que fue puesto en libertad tras ser detenido, por ciberacoso a menores.

"Esta gente no se arrepiente, ahora me enteré por vecinos de la cuadra de él de otros casos", ha explicado a TN el padre. "Él sabía que mi nena tiene 11 años, a cada rato se lo decía y me contestaba que no importaba", añade.

"Yo declaré ante la Justicia, conté todo cómo fue, presenté las capturas de pantalla, lo que le mandaba a mi nena. No entiendo por qué lo dejaron suelto, una persona así no se merece estar suelto. Quiero que lo encuentren, porque sé que está suelto", añadió el papá.