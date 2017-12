Un padre comparte la foto de su hija enferma para pedir ayuda y concienciar sobre el DIPG, un tumor raro e incurable en niños y adolescentes

Este tumor se desarrolla en el centro del cerebro, por ello es inoperable dado que no se puede extirpar quirúrgicamente.

A Edie le diagnosticaron DIPG tras sufrir intensos dolores de cabeza durante meses hasta que finalmente, tras una resonancia, los médicos dieron con el problema: un tumor en el centro del cerebro.

Edie no puede someterse a quimioterapia ya que según declaran expertos médicos en el diario 'Mirror', la cantidad de quimio necesaria para combatirlo es tan elevada que contaminaría mucho el resto del cuerpo, pudiendo ser muy peligroso.

La única opción para la pequeña es acudir a México, donde ha sido admitida en un ensayo para iniciar una forma experimental de quimioterapia. Su familia necesita reunir 337.000 euros para poder iniciar el nuevo tratamiento e ir a México, por lo que han subido esta foto en redes sociales para dar a conocer el caso de Edie y pedir donaciones. No solo por su hija, sino por la de todas las vidas que se podrían salvar con más investigación.

Este es el post que ha subido el padre de la pequeña a Facebook para pedir ayuda:

Aquí la versión traducida:

Pasé un momento mirando esta foto y decidiendo si debería publicarla o no. He decidido que debería. Si bien no es penoso mirar a un extraño, este es el epítome de la angustia para nosotros. Pasar un día en el hospital, mientras sedan a su bebé para ver si su tumor ha crecido. Esta es la realidad de DIPG, que es conocido por su agresividad y por su implacabilidad. ¿Cómo podría sucederle esto a alguien tan pequeño, inocente y frágil? ¿Cómo es eso justo? No es, no es justo para nosotros, y ciertamente no es justo para Edie May. 😭

Por favor, sigan compartiendo nuestra causa, por favor sigan inundando sus noticias con su cara, por favor continúen diciéndole a cualquiera que lo escuche, y grítelo a aquellos que no lo harán. Esta es una vida, una vida que podría salvarse con la ayuda de otras personas. De hecho, no es solo una vida, son muchas. Al ayudar a salvar a Edie, estás salvando a toda nuestra familia, no solo a Ashleigh y Steve, no solo a Niamh y Lenny, sino a todos los abuelos, tías, tíos, primos e incluso amigos a los que ella se refiere. Por favor, mantén nuestra misión en marcha, ayúdanos con cada fibra de tu ser. Estarás salvando vidas. Gracias