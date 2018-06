Las organizaciones feministas advierten: "Si 'La Manada' sale de prisión, nosotras ocupamos las calles"

Las organizaciones feministas han advertido hoy de que si los cinco integrantes de La Manada salen a la calle en libertad provisional, las mujeres ocuparán las calles que, han aseverado, "también son nuestras". Han hecho esta advertencia después de que la Audiencia Provincial de Navarra haya decretado, con un voto particular discrepante, que los cinco integrantes de La Manada puedan abandonar la prisión si pagan una fianza de 6.000 euros.

Con las etiquetas "Si #LaManada sale, nosotras ocupamos las calles #LasCallesTambienSonNuestras, #YoTeCreo", las activistas feministas Teresa Lozano y Zua Méndez, conocidas como Towanda Rebels y protagonistas de campañas feministas de vídeo en redes sociales como la de "Yo te creo" en defensa de la víctima de La Manada, llaman a todas las mujeres a salir a la calle.

A las 19.30 horas, estas periodistas han presentado el libro "HolaGuerrera: alegatos feministas para la revolución", un acto que aprovecharán para manifestarse hoy, junto con todos los asistentes y quien quiera acompañarlas, hasta el ministerio de Justicia para protestar por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra.

También para esta tarde hay convocadas manifestaciones de repulsa en Pamplona -que saldrá del Ayuntamiento-, Barcelona y Palma. Además, el Movimiento Feminista de Madrid ha llamado a secundar mañana una concentración "contra la justicia patriarcal" ante el Ministerio de Justicia de Madrid a las 19.00 horas bajo el lema "La justicia los ampara, las feministas respondemos". Por su parte, las integrantes de la Plataforma 8M, que el pasado Día de la Mujer congregaron a cientos de miles de personas en ciudades de toda España para, entre otras cosas, mostrar su solidaridad con la víctima de La Manada, también han anunciado a Efe su disposición a convocar acciones de repulsa.

Fuentes de este colectivo han manifestado que no esperaba este auto con el que se pretende decir a las mujeres que "están indefensas ante las agresiones sexuales de los hombres" y que "lo que tenemos que hacer es encerrarnos en casa". "Eso no va a suceder, va a haber una gran contestación en la calle", ha señalado una representante de la Plataforma que ha anunciado a Efe que "ya estamos viendo qué hacer este mismo fin de semana".

El auto de la Audiencia de Pamplona ha sido calificado de "consagración de la cultura de la violación" por parte de la Federación de Mujeres Progresistas, mientras que para las Mujeres Juristas Themis se trata de un "escarnio" y una manera de "atemorizar a las mujeres". Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha valorado "muy negativamente" la decisión judicial y ha dicho que es "triste y lamentable, sobre todo por la alarma social y toda la tensión que todo esto genera".

Además, cree que "supone cuestionar una víctima y supone comprensión con los agresores, en este caso, con los violadores" y ha manifestado que "tenía la esperanza de que no ocurriera", ya que considera que el mensaje lanzado es muy "peligroso y pernicioso para esta víctima en concreto y para todas las víctimas en general".

Por su parte, María Durán, vicepresidenta de la Asociación Mujeres Juristas Themis, ha criticado que el magistrado Ricardo González, que se pronunció con un voto particular en contra de la sentencia, se haya pronunciado en este auto. "El se mostró en su voto particular totalmente parcial, ya que no solo intento defender la absolución sino que hizo uso de un lenguaje degradante y ofensivo para la víctima que no se puede hacer en ninguna sentencia", ha asegurado.

Desde la asociación Women's Link, su abogada Elena Laporta ha recalcado que "lo relevante" no es si se les ha concedido la libertad provisional o no, sino que "lo importante" es lo que ha llevado a esta situación: "Un problema estructural donde en los casos de violencia sexual no se garantiza una justicia sin discriminación", ha dicho a Efe. Según la letrada, este problema podría resolverse formando a operadores jurídicos en perspectiva de género y eliminando los estereotipos y prejuicios de género en la justicia. "Es necesario que se continúe en la línea de las medidas que ha propuesto el nuevo Gobierno y se priorice y amplíe la formación en género", ha señalado.