Cinco años de malos tratos continuados a su mujer: llegó a obligarla a casarse con él y comprarse un vestido de novia

El procesado está acusado de un delito de maltrato habitual, coacciones y amenazas con la agravante de parentesco, según el escrito acusatorio, y que pide además la prohibición de aproximarse a la víctima durante cinco años.

Según el fiscal, el acusado desde el inicio de la relación maltrataba física y psicológicamente a su pareja e incluso la acompañó en una ocasión al médico tras sufrir una fractura por un golpe que le causó en el costado y ella tuvo que decir que se había golpeado accidentalmente con una silla. No la dejaba salir sola a la calle, tener relaciones con amigos y solo le permitía llamar por teléfono si él estaba presente, además de tenerla amenazada con hacerle daño a ella y su familia.

En el relato acusatorio se señala que ella le había pedido no casarse pero el acusado "se lo impuso yendo a realizar todas las gestiones con ella, incluso a comprar el vestido de novia". La víctima intentó romper la relación en varias ocasiones, pero él se negaba y, en una ocasión, tras cogerla del pelo, la encerró y le advirtió de que la mataría a ella y a su familia si contaba algo.

Todas las agresiones han provocado que la víctima tenga pánico y sufra transtornos de ansiedad. El 13 de marzo de 2014, en un descuido del acusado, cuando estaba retenida en casa consiguió llamar a una amiga esta alertó a la Policía. Cuando la Policía fue al domicilio el acusado volvió a amenazar a su pareja y dijo a los agentes que ellas no iba a ningún sitio porque se casaban en dos días y no ella no le iba a denunciar.

Al procesado le constan varias sentencias firmes por lesiones graves y tenencia ilícita de armas con penas que suman catorce años de prisión. El juicio está previsto que se celebre el próximo jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.