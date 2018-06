"Nos gusta tener dos madres": el documental de niños hablando sobre familias homoparentales que la Fiscalía de Menores no quiere que veas

Lidia y Montse son las madres de Paula y Marc, dos niños de ocho años que iban a explicar en un documental lo que significa para ellos estar en una familia homoparental. Sin embargo, la Fiscalía de Menores ha impedido que lo lleven adelante después de muchos meses de trabajo, según anunciaron las madres en Facebook:

"Hace tiempo que trabajamos en un proyecto documental, niños que hablan sobre su familia, una familia homoparental. Después de muchos meses de trabajo, de buscar el dinero y todo lo que supone levantar un proyecto de la nada, Fiscalía de Menores no nos autoriza a llevarlo adelante.

"Los niños no deben hablar de esos temas", por tanto, los niños no pueden hablar de su día a día, de su cotidianidad, en definitiva, de su vida. Igual es que ellos no quieren escuchar lo que tienen que decir. Nada más que añadir".

Las madres aclaran que "dijeron que los menores pueden salir perjudicados si hablan de estos temas" en una entrevista concedida en Playgroung.

Hace ya años que se aprobó la ley sobre el matrimonio igualitario, y sin embargo situaciones como esta ponen de manifiesto que hay personas que aún no aceptan una realidad que es cada vez más común.

En un vídeo grabado a los dos niños, se puede ver la naturalidad con la que responden a todo tipo de preguntas sobre cómo es su vida cotidiana, que no les supone ningún problema en sus relaciones en su colegio.

"Una compañera nos decía que teníamos mucho morro por tener dos madres" o "no nos tratan diferente, no nos hacen sentir mal" son algunas de las sencillas respuestas de Marc y Paula que ponen en cuestión la medida de la Fiscalía.

No cabe duda de que Lidia y Montse van a seguir luchando, porque estos varapalos no son nuevos para la pareja. En una entrevista en Onda Cero hace ya más de un año, ya explicaban que "las instituciones no están preparadas para las familias homoparentales y te ves obligada a dar explicaciones innecesarias". Además, explicaron la naturalidad con la que los niños saben responder las preguntas de sus amigos.