Multas de hasta 200 euros por aparcar muy pegado al coche de al lado

La Policía Local de Palma rescata con calzador los coches encajonados por un conductor que aparcó y salió por el maletero. 200 euros de multa por impedir incorporarse a la circulación a otro vehículo estacionado correctamente. ¿Quién no ha tenido que meter tripa alguna vez?

Aparcar pegado, no es aparcar, es infracción de tráfico. En Madrid, 60 euros de multa por no permitir la mejor utilización del restante espacio disponible al resto de usuarios. Pero es difícil multarlo, porque "hay que tener constancia de cuál ha sido el vehículo infractor que no ha permitido la mejor utilización de la vía", ha explicado David, agente de movilidad.

En fila hay que dejar mínimo 30 centímetros entre coche y coche pero también se nos da bien lo contrario: "Los hay que piensan que su coche es más importante que el otro y aparcan usando dos sitios". Esto también se multa en Madrid con 60 euros.

Aparcamos sobre pasos de peatones, en esquinas, sobre aceras, en sentido contrario, que por cierto en Madrid son 90 euros de multa, pero la infracción de aparcamiento más repetida es la doble fila.