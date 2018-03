Muere un segundo ciudadano senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés a consecuencia de un ictus

El silencio en Lavapiés solo lo rompía la lluvia, en un barrio que despierta más tranquilo. En medio de esa calma, un altar en honor a Mambai, el senegalés fallecido este jueves. Un amigo de Mambai que estaba con él antes de morir, asegura que tras haber corrido para huir de la policía, éste le dijo que se encontraba mal.

"Estoy cansado me dijo y de repente se calló al suelo. No le golpeo la policía solamente nos hacen correr". Según sus amigos "todo lo que dicen es mentira, a Mambai lo asesinaron porque le persiguieron desde Sol a Lavapiés". Pero el Ayuntamiento lo niega: "No hubo intervención policial contra él".

Donde sí hubo intervención policial, tal y como se ve en un vídeo, fue en los disturbios de esa misma noche. Un hombre, también de origen senegalés, está apoyado en una farola cuando un Policía le golpea. Cae al suelo y los agentes se alejan de allí. Poco después, dos agentes se acercan a socorrerle.

"Otro grupo de agentes que llegaron después lo cogieron y lo trasladaron a una calle adyacente, lo meten en un portal y a partir de ahí se le pierde la pista" explica Juan Luis Sánchez, periodista de eldiario.es.

La Policía lo traslada a un portal porque las ambulancias no pueden acceder al centro por el caos levantado. Más tarde, lo llevan al hospital. Su nombre no figuraba en el parte de heridos de los servicios de emergencia porque estos solo contabilizaron a los heridos de Lavapiés, una vez pudieron entrar en la zona.

Arona Diakate, que así se llama el hombre, ya identificado, sufrió un traumatismo tal y como revela el parte médico: "En el informe médico no consta que le golpearon con una porra aunque es evidente como hemos visto en las imágenes" asegura Sánchez. Ya ha sido dado de alta.

Además se ha conocido la muerte de otro senegalés. Un hombre de 54 años, el viernes por la tarde, que no fue golpeado por la policía tal y como han asegurado algunos medios y que no tiene nada que ver con los incidentes que se desencadenaron anoche en el barrio.