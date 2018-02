Muere Gabriel Marshall, el menor con cáncer cuyo padre se tatuó una cicatriz en la cabeza como la suya

Un tumor cerebral maligno obligó a operar a Gabriel Marshall, un niño de Kansas, y tras pasar por el quirófano al pequeño le quedó una gran cicatriz en la cabeza. Para animar al menor, su padre -Josh- decidió hacerse en la cabeza un tatuaje igual que la cicatriz de Gabriel.

El caso de los Marshall se volvió rápidamente viral y dio la vuelta al mundo consiguiendo multitudinarios apoyos. Ahora, después de que Josh haya hecho pública, a través de las redes, la muerte de su hijo, el fallecimiento ha conmocionado a miles de personas.

Gabriel Marshall con su padre | Facebook | Josh J-Mash Marshall

"Estoy destrozado, no solo he perdido a mi hijo, sino que también he perdido a mi mejor amigo", ha dicho en padre en Facebook. Además, ha añadido que "Gabriel ha sufrido muchos dolores en la última semana y estos días han sido un infierno"

Josh Marshall también ha explicado cuáles fueron las últimas palabras del niño: "Papa, mi vida es una mierda". Una frase con la que, según ha dicho Josh, está totalmente de acuerdo. Para acabar, el padre ha dado un sentido adiós a su hijo: "Te quiero compañero".