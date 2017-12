El mensaje de despedida de la hermana de Diana Quer: "Nuestra última foto, te amo por siempre"

No es la única imagen que la hermana de Diana Quer ha compartido en Instagram tras conocerse el trágico desenlace. En otra publicación, en la que aparece una foto de la joven, su hermana afirma que no quiere quedarse "con lo malo ni darle vueltas" a cómo pudo pasar Diana sus últimos momentos con vida.

"Me quedo con que me has dado un gran ejemplo de lucha, por todos los problemas que se te han presentado en la vida y has sido capaz de superar y de ganas de vivir", ha continuado Valeria en su mensaje en la red social.

La hermana de Diana ha afirmado que no puede "ni encender la televisión" viendo cómo sacaban el cuerpo de la joven asesinada de un sitio en el que acabó "por culpa de un degenerado desgraciado". Pero Valeria no ha querido finalizar su despedida sin dedicar un último recuerdo a Diana: "Se me va el alma al ver que mi compañera de vida ha acabado ahí su trayecto. Te quiero mucho, Diana. Para siempre conmigo, descansa en paz pequeña".