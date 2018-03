La madre de los niños de Getafe desmiente que estuviera en trámites de separación del presunto parricida: "Se le ha podido ir la cabeza"

EN SU DECLARACIÓN A LA POLICÍA

Raquel M.M., la madre de los niños de Getafe, ha declarado a la Policía que no estaban en proceso de separación, como se ha dicho, y que su marido no tenía motivos aparentes para matar a los menores, salvo que se le "haya ido la cabeza". José Alberto, el presunto parricida, no trabajaba y estaba dedicado plenamente a la atención de su hijo mayor.