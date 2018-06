La lucha de una niña a la que no le dejan utilizar el lenguaje neutral en el colegio: "No es una palabrita, es un derecho"

Una niña argentina está arrasando en Instagram con un vídeo en el que le explica a su madre que en el colegio no le dejan utilizar el lenguaje neutral: "La seño me dice del 'todes' que no existe y yo se lo explico, se lo explico y se lo explico y ella me dice que no existe".

La pequeña añade en el vídeo que ella no va a cambiar su vocabulario: "Los, las y les trans no se sienten identificados con 'todas' y 'todas'". Explica que hay trans que se sientes hombres, otros que se sienten mujeres pero que hay algunos que no se sienten ni hombres ni mujeres".

La niña defiende que este problema le ha pasado con todas las profesoras y que ella sigue explicándoles que hay que respetar a la gente que se identifica en un género neutro.

"Yo no soy abogada, pero no necesariamente tienes que ser abogada para defender derechos", finaliza su discurso la pequeña.