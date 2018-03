Los narcos, desesperados ante las lanchas de la Agencia Tributaria: así es la guerra contra la droga en el Estrecho

Las nuevas lanchas de la Agencia Tributaria son tan eficaces que los narcos han intentado incendiar. Son capaces de alcanzar la misma velocidad que las embarcaciones de los narcotraficantes, lo que les ha permitido incautar ya varios alijos de hachís. Los narcos quieren seguir cruzando el Estrecho con impunidad, hasta el punto de poder desembarcar una lancha en plena playa por la tarde, ante la sorpresa de los bañistas.

Han convertido la Línea de la Concepción en su reino, según los sindicatos, y aseguran que no están dispuestos a ceder su terreno. "Los guardias civiles se sienten intimidados. Ya no solo en la prestación del servicio, que esto antes no ocurría, sino fuera del mismo", ha denunciado Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Desde el barrio de la atunara narcos y porteadores organizan el trabajo. La Guardia Civil les controla desde sus radares. Quietos, agazapados, esperan que les den la orden para desembarcara. Así ocurre en Jetares, algeciras. El todoterreno carga los alijos y se dirige a un vivienda de Algeciras.

Saben que los agentes les graban desde el helicóptero, pero cuando lleguen para registrarla no quedará ni rastro de hachís. Este ha sido el último de los agentes: la incautación de un alijo de 3.000 kilos de hachís que hubieran reportado miles de euros a la organización.