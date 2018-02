Los mensajes del descuartizador de Pioz tras el asesinato: "Mi tumba está cavada. Soy así desde pequeño"

Patrick Nogueira, el presunto asesino de Pioz, frivolizaba así con un amigo sobre el estado en el que encontraron los cadáveres de sus familiares: "Mi hermana volvió a contactarme y me cuenta que todos parecen un 'chicken nugget'. Están descuartizados".

Quería dar a entender que él no estuvo allí, pero horas después confesaba a una amiga que su detención podía ser inmediata.

Sofía: "¿Te imaginas arrestado?" Patrick: "Estoy preparado para eso desde los 12 años"

Un destino para el que estaba predispuesto como también explicaba a su exnovia en Brasil: "Esther, es un camino sin retorno, mi tumba está cavada desde niño. Soy así desde pequeño".

Son mensajes entre Patrick y sus amigos, los recogió la policía brasileña y el programa Expediente Marlasca los ha dado a conocer en España. En ellos da a entender que tuvo cierta implicación en los hechos, pero como confesó ante el juez, él no apuñaló ni descuartizó a sus tíos y a sus primos de 1 y 3 años.

Reconoce que estuvo en la casa de los horrores el día de los crímenes pero que no recuerda nada más. Una amnesia selectiva, según los investigadores, que no encaja con la retransmisión en directo que hizo sobre los brutales asesinatos.

Marvin: "¿A quién le diste el navajazo primero?" Patrick: "Maté primero a la mujer y después a la mayor de tres años. Luego al enano de un año, pensé que me daría asco pero soy un enfermo"

Crímenes atroces de los que fanfarroneaba y exhibía, según cuenta el sumario, hasta el horrible extremo de hacerse selfies con ellos.