Los extremeños piden acabar con las discusiones políticas y exigen soluciones ya para tener un tren "digno"

Llamas saliendo del motor y pasajeros ayudando a sofocar las llamas en el primer incendio del verano de un tren procedente de Extremadura. Y con ello gente tirada en los descampados y personas mayores mareadas.

Desde la asociación Milana Bonita aseguran que este año los trenes extremeños ya han registrado más de 100 averías. "El problema no es que la gente no sepa a qué hora va a llegar, si no si va a llegar y si va a poner en juego su propia vida. Necesitamos hechos", señala Diego Niera, portavoz de Milana Bonita.

También pedía hechos en un tuit el presidente de Extremadura, aunque bajó el tono en el siguiente: "El Gobierno no tiene culpa pero si la responsabilidad de resolverlo".

El PP extremeño reclama más contundencia a Vara y pide más efectividad al Gobierno de Madrid. El mismo partido que no dio demasiadas soluciones cuando gobernaba. Para Milana Bonita esto debe ir más allá de la discusión política: "Necesitamos que solucionen esto y se dejen de discusiones políticas".

De hecho, preparan acciones de protesta para conseguir que los extremeños dejen de quedarse tirados cada vez que viajan en tren.