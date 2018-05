Los audios que demuestran el maltrato a una niña con autismo en un colegio: "Te pego porque me pones nerviosa"

Ana Belén Salas explica emocionada el calvario que tuvo que pasar su hija con autismo y que sólo se puede relacionar con señas: "La reacción de mi hija fue abrir los ojos y decirme 'ya te has dado cuenta de lo que me estaba pasando'".

La mujer sospechaba que la maltrataban y le colocó una grabadora en la mochila para averiguarlo captando situaciones como esta: "¿Tú de qué vas? ¿Tú de que vas? Ahora sí te he pegado (grito), ahora sí porque me pones nerviosa".

"Obviamente, el primer día terminé en urgencias con una taquicardia muy fuerte, con una impotencia muy grande", explica Ana Belén emocionada, y acusa a la directora de someter a su hija y de tratar de taparlo según lo que se escucha en las grabaciones: "No le digáis a la madre que ha sido aquí en el aula esto porque entonces nos vamos todos a juicio y no es plan".

También llegó captar esta conversación entre dos docentes: "Yo no quiero eso, yo no quiero… maltratar". La profesora le respondía: "No es maltrato, es contención". La madre lo ha denunciado en el juzgado y este martes se reunía con la Consejería, que ya lo está investigando.