Localizan el cuerpo de un joven desaparecido en Vizcaya hace un mes en una zona ya inspeccionada

El cuerpo de Jon Bárcena, el joven de Berriz (Vizcaya) desaparecido el pasado 30 de diciembre en el monte Gorbea, ha sido localizado hoy en las inmediaciones del pantano alavés de Urrunaga, en una zona que ya había sido rastreada con anterioridad.

El hallazgo se ha producido sobre las nueve de la mañana fuera del agua y en un espacio boscoso, conocido como la chopera, cerca de la caseta donde fueron encontradas varias de sus pertenencias después de su desaparición.

Ha sido un miembro de la Cruz Roja que formaba parte de la batida de voluntarios organizada por la familia del joven quien lo ha localizado. Un familiar de Bárcena ha reconocido su cuerpo, según ha indicado la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien ha precisado sin embargo que para la confirmación oficial habrá que esperar al levantamiento del cadáver y a la investigación forense.

Alrededor de un centenar de familiares y amigos de Bárcena estaban participando en su búsqueda junto a los buzos de la Ertzaintza que en las últimas semanas han estado rastreando el pantano, lugar en el que fue visto por última vez el 31 de diciembre y donde fueron localizadas ropas y pertenencias suyas.

Precisamente han sido los familiares y amigos de Bárcena los que han dado aviso de la localización del cuerpo a los buzos en el momento en el que estaban a punto de entrar en el agua. Tras el hallazgo se ha puesto en marcha el operativo judicial.

Está previsto que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Patología Forense para establecer también la causa y las circunstancias de su muerte, ya que, según ha precisado Beltrán de Heredia, en este momento "no hay datos concluyentes" que permitan determinar si el cuerpo presenta signos de violencia.

La consejera también ha explicado que la zona en la que ha aparecido el cuerpo había sido rastreada con anterioridad y ha instado a esperar los resultados de las investigaciones para aclarar las circunstancias que rodean este caso.

Beltrán de Heredia ha transmitido su solidaridad con el dolor de la familia y allegados, y ha agradecido también la colaboración y ayuda de la ciudadanía para intentar localizar al joven.

Bárcena se separó el sábado 30 de diciembre de sus amigos cuando ascendían al monte Gorbea al sentirse indispuesto y se dio la vuelta mientras sus compañeros continuaron la marcha. Al regresar estos al punto de inicio comprobaron que no estaba, por lo que dieron el aviso.

Su búsqueda se centró primero en el monte, entre Álava y Bizkaia, con batidas en las que llegaron a participar más de 600 personas, y el operativo se trasladó después al pantano de Urrunaga, después de ser visto en la zona un día después.

Además la Ertzaintza localizó dentro de una caseta de difícil acceso junto al pantano sus llaves y su cartera. También fueron localizadas varias prendas del desaparecido, entre ellas, las botas de montaña que llevaba puestas en el momento de su desaparición, y su mochila.

Dados estos indicios, la consejera mantuvo que hace unas semanas que existía una "alta probabilidad" de que Bárcena estuviera "sumergido en el pantano".

El pasado 23 de enero la madre de Bárcena difundió un mensaje coincidiendo con el 20 cumpleaños del joven en el que mostraba su dolor. "Hoy no sé dónde estás o cómo estás y no puedo encontrarte. Hoy no puedo abrazarte, no puedo estrechar tu cuerpo en mis brazos. Te quiero", escribió.