El barco Lifeline sigue en el mar y denuncia que Italia "incumple el derecho internacional" al prohibir el desembarco de la ONG

El portavoz de esta organización, Axel Steier, explicó que "Italia se ha puesto en una situación muy mala" y avanzó que si sigue prohibiendo llegar a las ONG con inmigrantes salvados en el Mediterráneo, estas tendrán que presionar por la vía del derecho internacional y acudiendo a instituciones como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Hizo balance de la situación, después de que el barco esperara desde hace más de 72 horas la autorización de algún país europeo para atracar en un puerto seguro, y dijo que "la gente está tranquila" y pregunta dónde va a desembarcar, a lo que los voluntarios a bordo les responden que no lo saben aún.

"Mientras el agua esté calmada y tengamos provisiones podemos seguir esperando", señaló. Explicó que "las autoridades de Malta no consienten visitas", es decir, no permiten que otras ONG se acerquen para entregarles provisiones por lo que las organizaciones Sea-Eye y Sea-Watch les han aprovisionado en las últimas horas con suministros que han otorgado directamente a la Marina maltesa, que esta a su vez ha hecho llegar a la embarcación de Lifeline.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, aseguró el sábado que La Valeta no es responsable de la situación y pidió que el barco se aleje de la isla para evitar una escalada, un escenario sobre el que Lifeline aún no ha tomado una decisión. "Seguimos en aguas internacionales muy cerca de Malta. No hemos decidido aún si alejarnos, veremos qué pasa. Cerca de Malta tenemos más capacidad de suministros", admitió.

Confió en que la cumbre informal sobre migración que se celebra este domingo en Bruselas sirva para que los países europeos avancen en un plan que tenga como objetivo salvar vidas humanas en el Mediterráneo. Y cargó contra los guardacostas libios para decir que "pueden intentar coordinar" los dispositivos de salvamento, pero que "mientras Libia no tenga un sistema legislativo que funcione" Italia sigue siendo el país con sus puertos seguros más próximos a la zona de rescates.

El ex ministro del Interior italiano Marco Minniti (Partido Demócrata) critica en una entrevista que publica este domingo 'La Stampa' que la política que está aplicando el actual Gobierno de Italia, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, para gestionar la migración está provocando enfrentamientos entre países socios y aislando a Italia dentro de la Unión Europea. "Italia, precisamente porque es el país más expuesto, es el más interesado en forjar alianzas", añade.