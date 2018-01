Conejos y perros congelados: la ola de frío en Kazajistán deja temperaturas de hasta 30 grados bajo cero

El Ministerio de Salud del país ha informado de que se han registrado hasta el momento 223 peticiones de socorro por motivos ligados al frío y 73 personas han tenido que ser hospitalizadas.

Los medios informan también de diversos rescates en carretera debido a la gran acumulación de nieve, por lo que el Gobierno ha aconsejado no viajar si no es estrictamente necesario y hacerlo con mucha precaución, y a la población rural les insta a no salir a caminar grandes distancias.

Pero el frío no solo ha afectado a la población de Kazajistán, los animales silvestres han sido los más castigados por las bajas temperaturas. En el vídeo se aprecia como una liebre ha quedado totalmente congelada al intentar saltar una valla en busca de cobijo.

Y en este vídeo subido a Instagram, que lo ubican en Astaná, se observa a un perro que parece congelado y atrapado en la nieve.