Las cámaras de seguridad captan como un hombre manosea a una mujer en plena calle: "Tenía que hacerlo, tienes el mejor trasero"

Jeese Rabu es una madre de 24 años que vive en Queensland, Australia. El suceso ocurrió cuando volvía a casa. Un hombre desconocido se acercaba a ella. Ella pensó que estaba perdido por la forma en la que andaba, según informa 'The Queensland Times'.

Sin embargo, cuando ella estaba en el portal de su casa, el hombre se acercó demasiado. "Pude ver su reflejo caminar muy rápido hacia mí y me dio un poco de miedo", explicó la joven. Fue entones cuando el agresor le dio palmadas en el trasero. "Perdona, tenía que hacerlo, tienes el mejor culo", dijo como excusa.

La mujer atónita no dijo nada y, asustada, entró rápidamente en su casa. "Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que había pasado, pero cuando lo hice, no quería pasar otro momento cerca de él. Solo quería escapar y estar a salvo", asegura.

Ahora la Policía busca al agresor a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio en el que vive Jesse Rabu.