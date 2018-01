La UME libera coche a coche a los atrapados en la AP-6 por el temporal de nieve

Una fila interminable de vehículos atrapados en la carretera. Centenares de conductores han querido hacer su viaje por la AP-6, los que salieron de madrugada han pasado la noche dentro de sus vehículos.

Durante la mañana el atasco se ha concentrado en la AP-6 en la frontera entre Madrid y Segovia. La DGT marcaba varios tramos en rojo y otros directamente en negro: Intransitables. El carril sentido Madrid ha podido ser liberado pero en sentido Segovia ha sido cortado por la Guardia Civil por precaución.

Coche a coche la UME ha ido liberando a los que han pasado la noche atrapados en la nieve. Muchos creen que la falta de información actualizada les llevó a meterse de lleno en el atasco: "No había indicaciones de cadenas, ni de carretera cortada", declara María Fernández, atrapada.

Aseguran además que han tenido que elegir entre pasar frió o ahorrar gasolina. "Si se enciende el coche y se pone la calefacción se acaba el combustible y no se puede dar la vuelta no te puedes arriesgar en seguir si no sabes donde está la próxima gasolinera", añade Fernández.

A algunos aún han mantenido el buen humor. Era difícil viendo decenas de coches e incluso autobuses fijos sin moverse durante horas. "Agotados, cansados y desesperados", explica una afectada.

La UME ha desplegado más de 240 efectivos y ha logrado acceder a todas las zonas en máquinas quitanieves. Todo para lograr que aunque sea tarde, todos puedan llegar sanos y salvos a su destino.