"Me duele todo el cuerpo": la brutal agresión que dejó en silla de ruedas a Cristina para robarle un móvil y seis euros

Cristina, de 71 años, acababa de hablar por teléfono con su hija y se disponía a entrar en el portal de su casa, pero un hombre se acercó por detrás, le dijo algo y la tumbó de un puñetazo. La mujer cayó a plomo, inconsciente, y él le arrancó el bolso antes de huir.

Dos años después, Cristina sigue sin recuperarse y aún necesita silla de ruedas: el golpe le ha dejado una demencia traumática e incontinencia tan solo para robar seis euros y un móvil.

"

No puedo caminar y todo el cuerpo me duele y la operación que me hicieron en la cabeza me duele", explica la víctima.