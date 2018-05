Desde webseries a las redes sociales, así intenta el sector del vino llegar a los más jóvenes

La webserie 'The Wine Van' emitida en Amazon pretende acercar el vino a los jóvenes. Con un lenguaje cercano y fresco, una productora española recorre en caravana las principales bodegas de nuestro país.

España es uno de los mayores productores de vino, pero solamente un 11% de los jóvenes lo consume. "No lo he probado nunca", nos dice uno de estos jóvenes, mientras que otro relata que es "la típica imagen de tu padre y tu abuelo". Los potenciales consumidores de entre 20 y 35 años siguen viendo complicada la cata, por eso prefieren otras bebidas como la cerveza.

El sector vinícola insiste: no hace falta saber distinguir aromas o sabores para disfrutar de un buen vino. Susana García, directora de la Organización Interprofesional del vino de España, explica: "Queremos modernizarlo, queremos llegar a los consumidores y decirles que no hace falta saber un lenguaje especial porque el vino es disfrute".

Por eso intentan buscar nuevas maneras de acercarse a los jóvenes, como por ejemplo, presentar las botellas de forma diferente y con etiquetas atractivas.

El sociólogo Rodrigo Pérez, asegura que a los jóvenes "les gusta compartir todo lo que hace en las redes sociales como ese momento mágico del consumo del vino, enseñando dónde lo estoy tomando y con quién". Son estrategias para llegar de manera rápida a estas generaciones.