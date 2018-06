La mortalidad de personas en situación irregular aumenta en un 15% por el decreto del PP que les negaba atención sanitaria

El nieto de Ana estuvo dos días sin tomar la medicación que necesita por su parálisis cerebral. Cuando desesperada acudió al centro de salud con él, le cerraron las puertas. "Como que no les importó, les dio igual. Me dijeron que no podían hacerlo y ya", cuenta.

Ana, que llegó a España hace diez años con papeles y un contrato de trabajo, cuenta que no atendieron a su nieto porque, a diferencia de ella, su hija y él están en España en situación irregular. La mujer dice que sus familiares se encuentran sin papeles e "ilegales porque vinieron como turistas".

Es uno de los 4.000 casos a los que, según 'Médicos del Mundo', se les ha negado la cobertura sanitaria pública desde la aplicación del Real Decreto aprobado por el Partido Popular en 2012. Este decreto excluía de la Sanidad Pública a las personas en situación irregular.

Según un estudio de dos universidades españolas, esa exclusión es la causa del aumento de la mortalidad en este colectivo en un 15%.

"Eso supone que cada año desde que hay ese Real Decreto han muerto 70 personas más de lo que morían antes de que estuviese. Si lo multiplicamos por seis años tendríamos más de 400 personas por esa exclusión sanitaria", afirma José Félix Hoyo, presidente de 'Médicos del Mundo España'.

Una de las prioridades del nuevo ejecutivo de Sánchez es, según la propia Ministra de Sanidad, que el acceso a la atención sanitaria vuelva a ser un derecho universal.

"Independientemente de su raza, de su situación administrativa, de su nivel económico, la salud es un derecho universal. En eso nos vamos a empeñar: en recuperar lo que nos arrebataron como derecho de ciudadanía en el 2012", declaró Carmen Montón en Al Rojo Vivo.

Por su parte, desde 'Médicos del Mundo' exigen al Gobierno que la salud sea prioritaria y que no vuelva a abandonarse "ni por motivos partidistas ni por intereses económicos".