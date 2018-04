'La Manada' no es condenada por grabar el abuso sexual sobre su víctima en San Fermín porque no se denunció

A PESAR DE EXISTIR VARIOS VÍDEOS

A pesar de que existen 96 segundos de vídeo del abuso sexual y que la sentencia dedica numerosas páginas a la descripción de esas imágenes, el tribunal no ha condenado a 'La Manada' por un delito contra la intimidad. Argumentan que la víctima no denunció que la habían grabado y por eso, dicen los jueces, que no lo pueden juzgar.