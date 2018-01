La madre de 'El Chicle' dice que su hijo es un auténtico "monstruo"

Un delincuente con una agilidad mental rapidísima. "Inmediatamente cambia y se adapta", ha explicado Francisco Javier Jambrina, coronel jefe de la comandancia de A Coruña.

Con un pasado delictivo, cuenta con antecedentes policiales y judiciales. Se trata de "alguien sin vinculación con Diana, pero con cierta tendencia a la criminalidad y a este tipo de delitos", añade Jambrina.

Tan seguro de sí mismo que llega incluso a darle su teléfono a la Policía y permite que registren su coche. "Es un profesional que sabe lo que se puede sacar de un teléfono móvil, por eso lo da reseteado", destaca Manuel Sánchez Corbí.

Pero su amplia experiencia no evita que caiga en su propia trampa, lo hace en cuanto pierde su coartada. "El soporte de la familia era una pata importante para que aguantara", ha subrayado Sánchez.

Su propia madre y su tía no pueden creer que haya sido él. "No tengo palabras, no esperaba esto de mi hijo; he criado un monstruo, era una buena persona, no sé lo que se le pasó por la cabeza", ha dicho la madre en Telecinco. "Yo lo tengo delante y lo mato yo, no lo mata nadie, lo mato yo; nos engañó a todos, tiene que tener doble personalidad", ha afirmado su tía.

La presión puede con él y Finalmente acaba por confesar. Corbí declara que "la presión mediática a él le va minando y le va afectando". No obstante, todavía no ha contado todo lo que quieren saber los investigadores.