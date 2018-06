La Fiscalía ya investiga la supuesta filtración de exámenes que hará que Extremadura repita la Selectividad

Si ya es duro lidiar con la ansiedad, los nervios o los repasos de última hora, imagínense tener que pasar por Selectividad dos veces. Es por lo que protestan los alumnos extremeños, casi 5.000 tendrán que repetir algunos exámenes.



Todo porque el miércoles se detectaron 14 accesos no autorizados a los exámenes a través de la web de la universidad. No queda otra que repetirlos. Dicen que tienen viajes cerrados, operaciones médicas, otros temen que el examen no les salga tan bien como el primero y eso repercuta en su nota.



La Fiscalía investiga la posible filtración. La Universidad pide perdón y ofrece ayudas de alojamiento, manutención y desplazamiento para el nuevo examen: "No podemos tolerar que algunos estudiantes tengan alguna ventaja" asegura Segundo Píriz, rector de la UAX.

El presidente de la Junta pide que se depuren responsabilidades, hoy los alumnos se han quejado ante él

.

El rey Felipe VI ha suspendido además su visita al Campus de Cáceres, dice que es "mejor no interferir" en los problemas de la universidad.