La dura historia de Sara, sufrió los abusos sexuales de su padrastro durante años: "Dependíamos de él para la economía de la casa"

ESTREMECEDOR TESTIMONIO

Una de cada cinco víctimas de abusos sexuales infantiles no lo cuenta. La campaña 'No te calles, cuéntalo' nace precisamente para evitarlo: son guías, libros para niños... herramientas para educarlos a romper el silencio. Así fue el caso de Sara, que sufrió años de abusos cuando era una niña: hasta los 21 no tuvo fuerzas para denunciarlo.