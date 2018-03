La conversación de dos de los italianos acusados de violación en grupo y de homicidio en Mallorca que España archivó como un caso de 'balconing'

Para la policía española, fue un caso de 'balconing': una turista italiana se había caido por el balcón de un hotel de Mallorca después de una noche de fiesta. El caso quedó archivado. Sin embargo, para la justicia italiana la muerte de Martina Rossi podría ser consecuencia de un crimen.

La fiscalía apunta a dos jóvenes: Alessandro y Luca, también italianos. El fiscal cree que estaban en la habitación de la joven, quisieron violarla y que ella intentó escapar por el balcón para pasar a la habitación de al lado. El problema: no había pruebas, hasta que pasa lo siguiente: la justicia italiana cita a los dos sospechosos a declarar. Sin que lo sepan, graban su conversación en la sala de espera.

Ellos parece que se delatan cuando se tranquilizan el uno al otro. Su versión es que estaban con ella, que Martina se volvió loca y que se tiró por el balcón. En dicha grabación oculta también se escucha cómo uno de ellos le alecciona al otro sobre lo que tiene que decir. Esta es la transcripción de lo que dice:

"Di que cuando estabas en la cama estabas aterrorizado. Dile lo de la terraza. Dile que te has quedado medio dormido y que no has entendido nada. Que ha empezado a gritar, que se había vuelto loca... Bueno no, al revés, dile que no has oído nada". Se fueron libres en España, pero en Italia serán juzgados por intento de agresión sexual en grupo y homicidio.