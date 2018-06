El juez vuelve a tomar declaración este lunes a Ana Julia, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz

El juez ha citado a declarar este lunes a Ana Julia Quezada, la acusada del asesinato del pequeño de ocho años Gabriel Cruz cuyo cuerpo apareció en el maletero del coche que conducía la autora confesa del crimen tras una búsqueda de 13 días en Las Hortichuelas de Níjar (Almería).

Su comparecencia está prevista en la Ciudad de la Justicia, para lo que ya se ha emitido además mandamiento a la prisión provincial de El Acebuche, donde se encuentra en prisión provisional, para que acuda en compañía de sus letrados Esteban Hernández-Thiel y Beatriz Gámez a la toma de declaración.

La declaración de Ana Julia Quezada viene a completar el testimonio de la única investigada por el caso, quien se enfrenta a los delitos de asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral, con lo que tras ella y a la espera de recibir algunos informes periciales aún pendientes, podría alzarse el secreto de sumario prorrogado recientemente por el instructor tras rechazar los recursos de las partes al respecto.

Por otra parte, el juez ha aceptado la personación de la asociación Clara Campoamor como acusación popular en la causa pese a los recursos presentados por la acusación particular. No obstante, dicha representación solo podrá actuar por los delitos de detención ilegal y asesinato en cuanto que la víctima es el menor y no los padres del mismo, que deben ser considerados como perjudicados por el crimen.

Sin embargo, el instructor no ha aceptado su personación ante la acusación de un delito contra la integridad moral, dado que las presuntas víctimas del mismo son los padres del menor y éstos han rechazado públicamente la acción de la asociación.

En su auto, dictado el pasado día 13 y sobre el que cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, el juez también considera que la asociación no debe prestar fianza alguna puesto que ha acreditado tener un interés directo en procesos penales en defensa de los menores víctimas de delitos.

Las partes ya vaticinaban hace un mes que el final de la instrucción se acercaba a la espera de que se incorpore al procedimiento el "informe final de autopsia" del menor, ante lo que la acusación particular, ejercida por los hermanos Francisco y Miguel Angel Torres, avanzó que no preveía pedir nuevas testificales ante el previsible paso de la causa a tribunal de jurado con la previa comparecencia de Ana Julia Quezada para comunicarle la imputación.

Ana Julia Quezada fue detenida el pasado 11 de marzo en la Puebla de Vícar (Almería) por los agentes de la UCO cuando se disponía a entrar en un garaje con el cuerpo de Gabriel Cruz, ya sin vida, en el maletero de su vehículo. Los agentes la habían sometido a una cercana vigilancia desde hacía días ante las sospechas de que pudiera estar involucrada en la desaparición del menor, quien pasada unos días en la casa de su abuela paterna y quien, el día de su desaparición, no llegó a la casa de unos primos que vivían a unos cien metros de distancia.