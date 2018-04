El juez reabre la causa contra 'el Chicle' por la presunta violación a su cuñada cuando era menor de edad

El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha acordado reabrir la causa iniciada en su día contra José Enrique Abuín Gey, conocido como 'el Chicle', autor confeso de la muerte de Diana Quer, por un delito contra la libertad sexual por la supuesta violación de su cuñada, hermana de su mujer.

Según han informado fuentes judiciales, la jueza ha decidido reabrir este caso "al ver similitudes en el modus operandi entre estos hechos y otros atribuidos indiciariamente al mismo sospechoso", lo que, en su opinión, "refuerza los indicios de veracidad de la denuncia".

Además, las mismas fuentes judiciales explican que en esta causa "se cuenta con testigos que nunca llegaron a declarar en sede judicial" en relación a estos hechos.

Fue el Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira el que envió testimonio de una parte de las investigaciones realizadas a consecuencia de la desaparición de la joven madrileña Diana Quer a Noia por si los hechos fuesen de interés del juzgado que en su día instruyó la causa y que ahora ha decidido reabrir.

Al respecto, la Fiscalía, que entiende que los hechos, supuestamente sucedidos en 2005, no han prescrito, había solicitado la reapertura del caso.

Así explicaba la cuñada en su declaración policial cómo la abordó 'El Chicle' cuando aún era menor de edad: "Estaba delante de mi casa esperando al autobús (...). Se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que le acompañara al banco a sacar dinero y después me acercaba al instituto".

La llamó desde su coche y la hizo subir, igual que hizo con sus dos últimas víctimas. Ya en el interior la amenazó: "Sacó un cuchillo, tendría unos 20 centímetros de hoja con un mango negro (...). En el coche, sin bajar, me dijo que contaba hasta diez para que me quitase la ropa al tiempo que me amenazaba con el cuchillo".

"Después de violarme me hizo ponerme un camisón azul que llevaba. Me rozó con el cuchillo por el pecho desde la garganta hasta el ombligo", relata.

La joven declaró que no recordaba cuántas veces abusó de ella, pero las amenazas de muerte se le quedaron grabadas: "Mientras me vestía me decía que si se lo contaba a alguien mataba a mi hermana, a mi sobrina y luego me mataría a mí".