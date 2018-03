El joven que denunció que Instagram borró la imagen en la que aparecía besándose con su novio: "Me han vuelto a retirar la foto"

SE HA PRONUNCIADO A TRAVÉS DE SU CUENTA DE TWITTER

Álvaro Martínez ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que Instagram ha vuelto a retirar la foto en la que aparecían él y su novio besándose. "Las mismas diez horas desde que Instagram me vuelve a notificar esto, y que espero que se trate de un error y que vuelva a rectificar. Pero no, me han vuelto a retirar la foto", ha denunciado Martínez.