Una joven escucha la entrañable conversación entre dos ancianos que acaban de conocerse y les escribe una nota de admiración que se vuelve viral

Hannah Thornton, una joven de Sheffield (Reino Unido) que trabaja como voluntaria en una asociación de cuidado e integración de ancianos (Age better Sheffield), iba en un tren de camino a casa de su abuela y escuchó una tierna conversación entre dos ancianos (Bil y Morris) que se acababan de conocer.

Como recoge el diario británico 'Mirror', Hannah quedó maravillada ante los "encantadores" ancianos que eran completos desconocidos pero pese a ello mantuvieron una conversación entretenida y cordial. Hannah cuenta que se reían y hablaban como si fueran amigos, pero se acababan de conocer, y le llamó muchísimo la atención.

Tanto le impacto que decidió dejarles una nota antes de bajarse del tren que decía así:

"No quería interrumpir su conversación, pero quería hacerles saber cuán alentador me ha resultado escuchar a ambos charlar en el tren esta mañana. Parte de mi tiempo lo paso trabajando para una organización llamada 'Age Better en Sheffield', así que paso mucho tiempo trabajando contra la soledad y el aislamiento social: el objetivo de la organización es reducir la soledad y ayudar a Sheffield a ser una ciudad en la que todos podamos estar orgullosos de envejecer.

Alentamos a la gente a que sea amable todo el tiempo y a compartir una sonrisa o una buena palabra con otra persona, ¡por lo que ha sido maravilloso escucharles haciendo eso! Y es genial escuchar cómo adaptas tus pasiones a tu vida a medida que creces. ¡Parecen muy jóvenes de corazón! Espero que disfruten de sus viajes a Liverpool y gracias por participar sin esfuerzo en las actividades con las que animamos a realizar en Age Better en Sheffield".

Para sorpresa de Hannah uno de los ancianos le devolvió la respuesta y se ha convertido en viral recibiendo muchísimas respuestas de apoyo tanto a Hannah por el detalle de escribirles como a Bill y a Morris por su amabilidad y forma de afrontar la vida.