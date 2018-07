La joven condenada en Sudán por matar a su marido cuando intentaba violarla apela para lograr la libertad incondicional

La organización no gubernamental 'Equality Now' ha resaltado en un comunicado que Nura Hussein "ha presentado una apelación para su libertad total". La directora de campañas para Africa de la ONG, Faiza Mohamed, ha resaltado que "Nura ha sufrido suficiente". "Una no puede ser forzada a casarse siendo una niña, ser violada brutalmente y que se le pida que cumpla una pena de cárcel y pague una multa", ha recalcado. "Esta apelación es por lo tanto necesaria para decir 'basta'. Las violaciones terminan aquí y se debe hacer justicia", ha agregado, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Un tribunal de Sudán revocó el 26 de junio la condena a muerte dictada contra una la joven y rebajó la sentencia a cinco años de cárcel y el pago de una multa, tras el proceso de apelación. La apelación presentada a finales de mayo incluía un informe médico que recoge heridas que sufrió la joven cuando intentó evitar ser violada nuevamente por su esposo.

Además, la joven denunció que fue amenazada por los agentes que la arrestaron durante su primer interrogatorio, según fuentes judiciales, que agregaron que este interrogatorio tuvo lugar sin la presencia de un abogado defensor.

Hussein fue obligada por su familia a casarse con el hombre cuando tenía 16 años, si bien posteriormente se fugó de su nueva casa y volvió con su familia debido a que era infeliz. La joven volvió a la casa de su marido tras ser engañada por su propia familia, según dijo ella misma, y violada pocos días después por su marido mientras varios primos del hombre la mantenían inmovilizada.

Un día después, el marido intentó violarla de nuevo y ella le apuñaló para evitarlo. Después de eso, huyó de nuevo a casa de su familia, que la entregó a la Policía. Un juez de la localidad de Omdurmán ofreció a la familia del esposo la posibilidad de absolver a la joven a cambio de una compensación, si bien han preferido que sea ejecutada. Asimismo, rechazaron que el marido hubiera violado a Hussein argumentando que estaban casados.

El país no ha firmado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su legislación no criminaliza las violaciones en el matrimonio ni el matrimonio infantil. Las leyes del país permiten el matrimonio de una niña una vez alcanza la pubertad y que una niña de diez años pueda casarse con la autorización de su 'guardián' y de un juez.

Una de cada tres mujeres sudanesas se casan antes de los 18 años, según ONU Mujeres. Sudán ocupa el puesto 165 de 188 países en el Índice de Desigualdad de Género de Naciones Unidas, y ONU Mujeres afirma que la violencia contra mujeres y niñas está extendida en el país.