La huelga feminista del 8 de marzo irrumpe en las redes en forma de arte: las ilustraciones que invitan a participar

MILES DE CARTELES PUBLICADOS EN REDES

'El #8M no trabajo, no consumo, no cuido', es uno de los muchos lemas y carteles que inundan las redes sociales en los días previos a la huelga feminista del 8 de marzo. El objetivo, animar a todas las mujeres a participar y a salir el próximo jueves a reivindicar sus derechos. Éstas son algunas de las ilustraciones más compartidas.