Un hombre agrede sexualmente a una mujer que dormía en el pasillo de un hospital por la falta de camas

Como recoge el diario británico 'The Sun', Sarah Jane Palmer había acudido al University College Hospital y debido a la falta de camas le dieron una almohada para poder dormir en una silla del pasillo. Cuenta que se despertó horrorizada al encontrarse a un desconocido tocándole el pecho y besándola en la boca.

"Me sentí violada y traumatizada", "lo empujé y le dije que se fuera" cuenta Sara. Según detallan, la joven había acudido al hospital por haber mezclado alcohol mientras se medicaba debido a problemas de salud mental, y este suceso ha provocado que se agraven.

Su agresor, David Cabero, ha sido declarado culpable por agresión sexual. En el juicio las cámaras de seguridad captaron la fatídica estampa y sirvió para condenar a Cabero, de 26 años, quien se defendió alegando: "Si ella me hubiera dicho no, no lo habría hecho, por supuesto. Soy un caballero".

Sarah planea demandar al hospital ya que, a su juicio, se sintió "abandonada" por el personal del centro, que en la grabación se pudo observar como pasaron personal de seguridad y enfermeras delante de ella y no se percataron de lo que estaba sucediendo.