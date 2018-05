"Hizo que me arrodillara y me obligó a tener sexo anal con él": una jornalera de Huelva denuncia los abusos sexuales de su capataz

De día son jornaleras en los campos de Huelva y por la noche se convierten en esclavas sexuales. Así lo denuncia una trabajadora que no quiere mostrar su rostro por miedo. "Hizo que me arrodillara y me obligó a tener sexo anal con él; no conocía a nadie y cuando supe el idioma me dijo que no hablara con nadie", relata.

Aseguran que son sus propios capataces, compatriotas marroquíes, los que abusan de ellas. Las buscan al anochecer cuando se recogen en barracones. Se convierten en víctimas perfectas para los presuntos violadores.

Si se niegan a los abusos, aseguran que las castigan sin darles trabajo o agrediéndolas. Una práctica habitual que una mujer se atreve a denunciar: "Me maltrató, me pegó en la cara; sólo quería mi pasaporte para volver a Marruecos".

En los campos de Huelva todos callan, no obstante, las asociaciones de mujeres han conseguido que la queja llegue hasta el parlamento Andaluz. Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior, ha dicho que han remitido la información a la Fiscalía.

Una investigación que comparten los empresarios, no quieren que los abusos sexuales afecten a sus negocios.